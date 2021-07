BR-Rundfunkrat Frank Lott wird Leiter der HA Planung in der Produktions- und Technikdirektion

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 3.12.2015 über folgende Personalie entschieden: Frank Lott übernimmt die Leitung der Hauptabteilung Planung in der Produktions- und Technikdirektion, die er derzeit bereits kommissarisch führt. Sein Vertrag beginnt zum 1.01.2016 und endet am 31.12.2020. Lott tritt die Nachfolge von Helwin Lesch an, der im August an die Spitze der neu zugeschnittenen Hauptabteilung Verbreitung und Controlling in der Produktions- und Technikdirektion gewechselt ist.