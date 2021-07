Rundfunkrat Abgeschlossenes Verfahren für "DasErste.de"

Weiteres Verfahren

Am 9. Juli 2009 hat der BR-Rundfunkrat die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Erarbeitung des Gutachtens zu den marktlichen Auswirkungen des Telemedienangebots "DasErste.de" beauftragt, das ihm am 22. Oktober 2009 vorlag.

Am 28. Oktober 2009 erhielt der BR-Rundfunkrat die Kommentierung des Intendanten des BR zu den Stellungnahmen Dritter und dem marktökonomischen Gutachten zu "DasErste.de" und am 29. Oktober 2009 die Kommentierung der Intendantinnen und Intendanten der ARD zu den Stellungnahmen Dritter zum allgemeinen Teil der ARD-Telemedienkonzepte. Die Beschlussempfehlungen der mitberatenden ARD-Gremien erhielt der BR-Rundfunkrat im Laufe des März 2010. Darüber hinaus hat der BR-Rundfunkrat ein publizistisches Gutachten in Auftrag gegeben, das er am 19. März 2010 erhalten hat. Der Verwaltungsrat gab seine Empfehlung zur 3. Stufe am 17. Mai 2010 ab.