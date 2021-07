BR-Rundfunkrat Dr. Roland Scheble als Leiter der Hauptabteilung Strategie und Innovationsmanagement bestätigt

Neue trimediale Organisationsstrukturen

Unter der Verantwortung von Dr. Scheble wurden neue trimediale Organisationsstrukturen entwickelt und die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die bislang weitgehend auch räumlich getrennten Bereiche von Hörfunk, Fernsehen und Online künftig in einem Neubau am BR-Standort München-Freimann zusammengeführt werden. Zudem zeichnet Dr. Scheble verantwortlich für die strategische Steuerung und koordinierte Umsetzung neuer digitaler Produkte. Zusätzliche Aufgabenschwerpunkte sind die Weiterentwicklung der Medienforschung, die fortlaufende Unterstützung des Bauprojekts in Freimann sowie die Unterstützung der Geschäftsleitung bei allen strategischen Fragen.