BR-Rundfunkrat Bettina Ricklefs als Leiterin von Spiel-Film-Serie bestätigt

Bettina Ricklefs ist seit 1. Mai 2011 Leiterin des Programmbereichs Spiel-Film-Serie. In dieser Zeit entstanden zahlreiche preisgekrönte Fernsehfilme, darunter "Das Ende der Geduld", "Die Spiegel-Affäre", "Der Fall Bruckner" oder "Operation Zucker". Hinzu kommen herausragende Dokumentarfilme wie "Citizenfour" (Oscar 2015), "More Than Honey" (Bayerischer Filmpreis 2013) oder die Langzeit-Dokumentation "24 h Jerusalem" sowie erfolgreiche Kino-Produktionen wie "Wir sind die Neuen", "Dreiviertelmond" oder "Exit Marrakech". Überdies fallen die beliebten Kluftinger- und Eberhofer-Regionalkrimis mit der Degeto sowie die BR-Beiträge zu "Tatort" und "Polizeiruf 110" in ihre Verantwortung, ebenso die erfolgreiche Familienserie "Dahoam is Dahoam" sowie Regelprogramme wie "Lebenslinien" oder das Filmmagazin "kinokino". Zudem ist Bettina Ricklefs Mitglied der ARD-Gemeinschaftsredaktion Vorabend und verantwortet für den BR die Serien "Hubert und Staller" und "München 7" im Ersten.

Bettina Ricklefs wurde 1967 in Edinburgh geboren. Nach dem Abitur studierte sie in Nürnberg und München Medienwissenschaften, Neuere Deutsche Literaturgeschichte und Kommunikationswissenschaften und absolvierte 1989 ein Gaststudium an der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Nach verschiedenen Funktionen und Stationen u.a. beim Südwestrundfunk kam sie zum Bayerischen Rundfunk, wo sie ab 2004 zunächst vier Jahre als Redakteurin in der Redaktion Fernsehfilm/Fernsehdirektion tätig war. 2008 wurde sie Leiterin der Redaktion Fernsehfilm und stellvertretende Leiterin des Programmbereichs Spiel-Film-Serie. Bereits in dieser Zeit sammelte sie mit ihren Fernsehfilmen und Kino-Koproduktionen zahlreiche nationale und internationale Preise.