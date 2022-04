Appell des BR Rundfunkrates Der Krieg in der Ukraine muss umgehend beendet werden - Journalisten müssen frei arbeiten können

Der Krieg wird begleitet von bewusster Desinformation russischer Verantwortlicher. Dem ist eine jahrelange Behinderung der freien Meinungsäußerung und der freien Presse vorausgegangen. Einmal mehr zeigt sich, dass freier und unabhängiger Journalismus unverzichtbar ist für eine lebendige und echte Demokratie. Angriffe gegen Journalistinnen und Journalisten sind damit auch Angriffe gegen die Demokratie. Der Rundfunkrat ruft dazu auf, gegen solche Angriffe, die es nicht nur in Russland gab und gibt, einzutreten.

Den Menschen in der Ukraine spricht der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks tiefe Verbundenheit und Respekt aus. Ebenso auch den Menschen in Russland, die sich für eine lebendige Demokratie und gegen das herrschende Regime einsetzen. Er bedankt sich bei allen, die sich solidarisch erweisen in Wort und Tat mit der Ukraine und den Menschen, die zu uns kommen.