Rundfunkrat Abgeschlossenes Drei-Stufen-Test-Verfahren des Bayerischen Rundfunks für das Telemedienangebot "BR-Klassik"

Der Intendant des BR legte dem BR-Rundfunkrat am 29. November 2013 die Angebotsbeschreibung des Bayerischen Rundfunks für BR-KLASSIK zur Prüfung und Genehmigung vor. Der Rundfunkrat hat in seiner Sitzung am 5. Dezember 2013 das vorgelegte Konzept auf formelle Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und dessen Veröffentlichung beschlossen. Der Rundfunkrat veröffentlichte die Angebotsbeschreibung am 5. Dezember 2013 auf BR.de.