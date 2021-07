Organisation BR-Rundfunkrat entscheidet über Personalien

Andreas Bönte (55) verantwortet seit Mai 2005 die strategische Programmplanung sowie die Weiterentwicklung von Programmstruktur, Programmschema und Programmqualität des Bayerischen Fernsehens. Zu seinen Aufgaben zählt darüber hinaus die Entwicklung von TV-Formaten. Andreas Bönte ist gleichzeitig stellvertretender Fernsehdirektor. Sein Vertrag läuft bis zum 30. April 2020. Bönte hat Politische Wissenschaft, Soziologie und Kommunikation/ Zeitungswissenschaft an der LMU München studiert und ist seit 1985 für den BR tätig. Bis zu seiner Berufung als Programmbereichsleiter war er für die Abteilung Innenpolitik und Zeitgeschehen sowie die Redaktion von "report" München verantwortlich. Im Bayerischen Fernsehen moderiert er u.a. die Gesprächssendung "Nachtlinie". Seit 2005 ist Andreas Bönte Honorarprofessor für Fernseh-Journalismus an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt.

Sigmund Gottlieb (63) bleibt bis zum 31. März 2017 (Eintritt in den Ruhestand) Chefredakteur und Leiter des Programmbereichs Politik im Bayerischen Fernsehen. Gleichzeitig ist er Stellvertreter des Informationsdirektors. Der gebürtige Nürnberger kam 1991 als stellvertretender Fernseh-Chefredakteur und Leiter des Programmbereichs Politik und Zeitgeschehen zum Bayerischen Rundfunk. Vorher arbeitete Gottlieb beim ZDF als Korrespondent in Bonn und später als stellvertretender Chef und Moderator des "heute journal". Seine journalistische Laufbahn begann er nach dem Studium der Politischen Wissenschaften, Geschichte und Germanistik bei der Tageszeitung Münchner Merkur. Im Bayerischen Fernsehen moderiert er u.a. die "Münchner Runde", im Ersten kommentiert er für die Tagesthemen und moderiert ARD-Brennpunkte. Seit 2005 ist Sigmund Gottlieb Honorarprofessor für das Fachgebiet Journalismus an der Hochschule Amberg-Weiden.