Personalia Frank Lott zum neuen Hauptabteilungsleiter berufen

Die Hauptabteilung "Produktion und Sendung Hörfunk“ ist vorrangig für die Sicherstellung des Sende- und Produktionsbetriebs sowie das Funktionieren der für alle Hörfunkredaktionen wichtigen Systeme verantwortlich. Das Aufgabenspektrum reicht von der betrieblichen Sendeabwicklung in den Produktions- und Sendekomplexen über die Durchführung von hochwertigen Wort- und Musikproduktionen bis hin zum Service der dafür notwendigen Anlagen und Systeme. Sie trägt dafür Sorge, dass rund 1.200 Stunden Sendung pro Woche im BR technisch funktionieren. Vor dem Hintergrund des angestoßenen Veränderungsprozesses im Bayerischen Rundfunk hat die Hauptabteilung auch eine Schlüsselfunktion bei der trimedialen Vernetzung des Hauses. In der sich technisch rasant verändernden Medienwelt gilt es, den BR auch weiterhin mit moderner und zukunftsfähiger Technik auszustatten.

Nach dem Studium der Nachrichtentechnik und einer langjährigen musikalischen Ausbildung arbeitete Frank Lott anfangs als Entwicklungsingenieur beim Institut für Rundfunktechnik (IRT) in München. 1998 kam der Diplomingenieur (FH) zum Bayerischen Rundfunk. Nach seiner dreijährigen Tätigkeit in der Hauptabteilung "Technische Planung und Beschaffung“ wurde er im Juni 2001 persönlicher Referent des Technischen Direktors und war in dieser Aufgabe mit vielfältigen und verantwortungsvollen Aufgaben betraut. 2006 wurde Frank Lott zum Leiter der Abteilung "Betrieb“ innerhalb der HA "Produktion und Sendung Hörfunk“ berufen. Diese Abteilung ist unter anderem zuständig für die Produktions- und Sendekomplexe aller Hörfunk-Programme des Bayerischen Rundfunks. Am 1. Mai 2012 hat Lott die kommissarische Leitung der Hauptabteilung "Produktion und Sendung HF“ in der Produktions- und Technikdirektion übernommen.