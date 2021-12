Personalien im BR-Rundfunkrat Andrea Kister und Christian Nitsche wiederberufen

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat Andrea Kister als Programmbe-reichsleiterin Politik und Wirtschaft sowie Christian Nitsche als Programmbereichsleiter Aktuelles und Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks wiederberufen. Für beide ist es die zweite Amtsperiode. Sie beginnt am 1. April 2022 und läuft bis Ende März 2027. Die Befassung fand per digitaler Schaltkonferenz in der Rundfunkratssitzung am 21. Oktober 2021 statt und wurde in einem nun abgeschlossenen schriftlichen Verfahren bestätigt.