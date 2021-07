Rundfunkrat Gleichstellungsregel gemäß Art. 6 Absatz 3 Sätze 2-5 Bayerisches Rundfunkgesetz

Benennung: Dr. Harald Fichtner als Nachfolger von Hans Schaidinger



Begründung vom 27.03.2017:



„Zu den neuen gesetzlichen Gleichstellungsregelungen in den Auswahlkriterien gemäß Art. 13 Abs. 1, Satz 2 BayMG können wir feststellen, dass die Entsendung einer weiblichen Vertreterin nicht möglich war, weil sich in dem beim Bayerischen Städtetag für diese Entsendung zuständigen Verbandsgremium trotz entsprechender Bemühungen keine weibliche Kandidatin für dieses Amt zur Verfügung gestellt hat. Selbst wenn zu unserem damaligen Benennungszeitpunkt die neue Sollvorschrift zum „Geschlechtertausch“ für den Fall von Neubesetzungen bekannt gewesen wäre, hätte somit aus rein tatsächlichen Gründen kein anderes Ergebnis erreicht werden können.

Der Bayerische Städtetag bemüht sich seit vielen Jahren um eine Erhöhung des Frauenanteils in seinen Verbandsgremien. Daher enthalten unsere Sitzungsvorlagen zu allen Berufungen und Abordnungen den entsprechenden Hinweis, dass ein besonderes Augenmerk auf die Entsendung von Frauen zu legen ist, um die Frauenquote zu erhöhen.

Tatsache ist, dass Frauen in der Kommunalpolitik generell unterrepräsentiert sind. Nur knapp 9 Prozent der Rathauschefs und rund 20 Prozent der Stadtrats- und Gemeinderatssitze in Bayern sind mit Frauen besetzt. Auch bei den Mitgliedstädten und -gemeinden des Bayerischen Städtetags liegt der Frauenanteil bei den Rathausspitzen bei nur 10 Prozent. Wir sehen darin ein gleichstellungspolitisches Defizit. Neben allen Bemühungen innerhalb unseres Verbands halten wir es vorrangig insbesondere für eine Aufgabe der politischen Parteien, auf eine Erhöhung des Frauenanteils in der Kommunalpolitik hinzuwirken.“