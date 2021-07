Drei-Stufen-Test Rundfunkrat des BR genehmigt das Telemedienkonzept "Angleichung der Verweildauern für fiktionale Formatkategorien auf BR.de an das ARD-Verweildauerkonzept"

Der BR-Rundfunkrat hat in seiner heutigen Sitzung das vom Intendanten vorgelegte Telemedienkonzept des Bayerischen Rundfunks "Angleichung der Verweildauern für fiktionale Formatkategorien auf BR.de an das ARD-Verweildauerkonzept" genehmigt. Vor dem Beschluss haben der Rundfunkrat und seine Projektgruppe Telemedien im Rahmen eines sog. Drei-Stufen-Test-Verfahrens das Vorhaben in den vergangenen sieben Monaten intensiv beraten. Geprüft wurde, ob das Telemedienkonzept den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht, in qualitativer Hinsicht zum publizistischen Wettbewerb beiträgt, und welcher finanzielle Aufwand erforderlich ist.