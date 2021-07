BR-Rundfunkrat Neuer Leiter des Programmbereichs Sport und Freizeit

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung vom 5. Februar 2015 der Berufung von Klaus Kastan (62) als Leiter des Programmbereichs Sport und Freizeit Fernsehen in der Informationsdirektion zugestimmt. Kastan übernimmt seine neue Aufgabe zum 1. Mai 2015, die Berufung läuft bis 30. Juni 2018 (Eintritt in den Ruhestand). Er folgt Werner Rabe nach, der den Programmbereich Sport und Freizeit im Fernsehen seit 1999 sowie die Sportredaktion Hörfunk seit 2004 leitete.