BR-Intendantenwahl Rundfunkrat bestätigt BR-Intendant Ulrich Wilhelm

"Ich gratuliere Ulrich Wilhelm zur Wiederwahl, die eine Bestätigung für seine bisher geleistete Arbeit und zugleich ein Auftrag ist, den noch am Anfang stehenden Umbauprozess des BR zu einem trimedialen Unternehmen erfolgreich voranzubringen. Die Zukunft des Bayerischen Rundfunks liegt bei Ulrich Wilhelm in guten und bewährten Händen und ich wünsche ihm für die großen Herausforderungen im aktuellen Medienumfeld alles Gute und weiterhin eine glückliche Hand."

"Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich auf die Fortsetzung meiner Aufgabe. Der digitale Wandel stellt den Bayerischen Rundfunk wie die öffentlich-rechtlichen Sender insgesamt vor große Herausforderungen. In den kommenden Jahren wird sich die Medienwelt weiter stark verändern. Unser Publikum muss uns auf allen verfügbaren Verbreitungskanälen finden können – Hörfunk, Fernsehen und Online. Wir müssen uns für die Zukunft rüsten und werden alles daran setzen, für die Gesellschaft ein wichtiges und zuverlässiges Qualitätsmedium zu bleiben. Die gesellschaftliche Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, einen Beitrag zur freien, individuellen Meinungsbildung zu leisten und Orientierung zu bieten, wird in der neuen Medienwelt noch wichtiger sein."

Ulrich Wilhelm ist gebürtiger Münchner, studierte von 1981 bis 1983 an der Deutschen Journalistenschule in München und erwarb dort das Redakteursdiplom. Während seines anschließenden Studiums der Rechtswissenschaften an den Universitäten Passau und München und seiner Referendarzeit arbeitete Wilhelm als freier Journalist unter anderem für den Bayerischen Rundfunk und als Congressional Fellow beim US-Kongress in Washington D.C.