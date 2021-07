Dr. Susanne Glass im Interview "Ich möchte das Schubladen-Denken aufbrechen"

Seit dem 1. Januar 2016 ist Dr. Susanne Glass Korrespondentin in Tel Aviv. Zuvor berichtete sie jahrelang aus dem Studio Wien, seit 2014 war sie dort Studioleiterin. Ihr Antrieb seien Hoffnung, Freude am Beruf und Neugier auf Menschen, sagt Susanne Glass. Genauer gesagt: Die Hoffnung, dass seriöse Reportagen und Berichte dazu beitragen können, dass sich Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und mit unterschiedlichen Träumen besser verstehen und akzeptieren. Aus diesem Grund ist sie auch immer wieder in die Kriegs- und Krisengebiete Südosteuropas gereist. Sie hat unter anderem über den Kosovo-Krieg und den Parlamentssturm in Belgrad berichtet. Die Entwicklungen in Österreich und Südosteuropa hat Susanne Glass seit 1999 für die ARD verfolgt. Bevor sie im August 2006 zum Fernsehen wechselte, arbeitet sie als Hörfunkkorrespondentin im Studio Wien. Zuvor war die promovierte Politologin und Volkswirtin Chefin vom Dienst in der Hörfunk-Nachrichtenredaktion des Bayerischen Rundfunks sowie Moderatorin der Bayern3-Nachrichten. Seit Februar 2006 war Susanne Glass außerdem Präsidentin des Verbandes der Auslandspresse in Wien.