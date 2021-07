Die neuen BR-Standorte: Mühldorf Unterwegs in Südostbayern

Ella Fitzgerald ist hier an der Salzach entlang spaziert, Papst Benedikt XVI. ist hier groß geworden und Peter Maffay hat hier in einem Keller mit seiner ersten Band geprobt – wer hätte gedacht, dass mit "hier" die Landkreise Mühldorf und Altötting gemeint sind?

Eine bunte und bewegte Vergangenheit prägen die Städte und Gemeinden in Süd-Ost-Oberbayern – umso aufregender war somit die Nachricht, dass die Zukunft nun vom Bayerischen Rundfunk mit einem eigenen Studio am Stadtplatz von Mühldorf begleitet wird. Und wir dürfen als Regionalkorrespondentinnen von Anfang an dabei sein.

"Was, der BR ist jetzt in unserer Region? Das ist ja toll!"

Oft bekommen wir den Satz zu hören: "Was, der BR ist jetzt in unserer Region? Das ist ja toll!" Genau, das ist es! Themen ausgraben und setzen, Menschen persönlich begegnen, zeigen, dass Bayern aus mehr Orten besteht als nur der Landeshauptstadt und den Bergen. Unser Ziel: Große Ereignisse auf die Region runterbrechen. Denn wen treffen politische Entscheidungen mehr, als die Menschen, die mit den Veränderungen leben müssen? Wir wollen ihnen aus der Region eine Stimme und ein Gesicht geben.

"Früher war der BR noch mit Riesenkameras unterwegs"

Unsere derzeitige Kamera ist gerade mal so lang, wie ein durchschnittlicher Unterarm und wiegt nur wenige Kilogramm. Das ist praktisch, wenn der Protagonist oder die Protagonistin sich durch ein "fernsehtypisches" Equipment und ein zusätzliches Kamera- und Tonteam eingeschüchtert fühlen würde. Durch das kompakte Equipment haben wir die Chance, noch näher an die Leute ranzukommen.

Wer sind eigentlich "wir"?

Beim ersten Kennenlernen in Paris dachte noch keine der beiden Korrespondentinnen an eine zukünftige Zusammenarbeit in Mühldorf.

Laila Heyne kennt das Lebensgefühl in bayerischen Kleinstädten: Sie war eines der letzten Babys, das noch im Krankenhaus Simbach am Inn in Niederbayern geboren wurde. Bis zum Abitur lebte Laila lange Zeit in Kastl bei Altötting. Nach dem Abitur ging es dann in die Großstadt für ein Magisterstudium der Neueren deutschen Literatur, Linguistik und Französisch – inklusive Auslandsemester im französischen Nantes. 2016 fing sie dann als Volontärin beim Bayerischen Rundfunk an und machte bei mehreren Kultur- und Regional-Redaktionen Station. Klar wurde ihr schon damals, dass sie vor allem regionale Themen packen.