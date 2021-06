BR-Magazin-Tipp: Bayern Rasant nach oben

Als zum Ende des 19. Jahrhunderts der Alpentourismus für ein immer breiteres Publikum aus den Städten attraktiv wird, fordern die Alpenvereine den Ausbau der touristischen Infrastruktur. Die Höhen der Bergwelt sollen auch für alpinistisch weniger begabte Sommerfrischler schnell und bequem erreichbar werden. Vor allem der höchste Punkt Deutschlands. Der Gipfel der Zugspitze soll technisch erschlossen werden. In Bayern und Tirol werden 1924 fast gleichzeitig Lizenzen für den Bau einer Bergbahn beantragt. Während das Handelsministerium in München die Genehmigung verweigert, können die Tiroler ihre Pläne schnell umsetzen. Am 5. Juli 1926 feiert die Tiroler Zugspitzbahn ihre Jungfernfahrt. Die bayerische Seite kann erst 1929 einen Erfolg vermelden: Am 19. Februar geht das 3,2 Kilometer lange Mittelstück der Zugspitzbahn zwischen Grainau und dem Eibsee in Betrieb.