BR-Magazin-Tipp: Musik Verschachtelt

Mit seiner zweiten Platte ist das Münchner Trio Aloa Input zu einer mitreißenden Liveband herangewachsen. Der "Zündfunk" präsentierte das Release-Konzert am 28. März im Münchner Funkhaus und sendet jetzt den Mitschnitt. Aloa Input sind Sänger und Bassist Flo Kreier, Gitarrist Marcus Grassl und Christoph "Cico" Beck. Ihr 2013er-Debüt lief unter dem Mini-Genre "New Weird Bavaria" und brachte krautigen Indietronica-Sound. Nun also der Zweitling der drei Wahlmünchner.