BR-Magazin-Tipp: Wissen Konferenz der Tiere

Gewaltige Gebirgszüge durchziehen Nordamerika: Allen voran die Rocky Mountains, die sich fast 5.000 Kilometer lang von Nord nach Süd über den Kontinent erstrecken. Sie sind die Kinderstube von Weißwedelhirschkitzen und von kleinen Grizzlys, die in den Schneehöhlen Alaskas in über 2.000 Metern Höhe zur Welt kommen. Beim Abstieg ins Tal werden die Bärenkinder mit der Urgewalt der Natur konfrontiert: Sie müssen darauf achten, keine Lawinen loszutreten. Die zweiteilige Koproduktion des BR mit dem US-amerikanischen Discovery Channel zeigt die "Wildnis Nordamerikas" in spektakulären Bildern. Erstmals sind große Braunbären beim Tauchen zu sehen: Mit einem Mini- U-Boot gelangen Aufnahmen des extrem seltenen Verhaltens in einem See auf der Insel Kodiak.