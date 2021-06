Weihnachten mit dem Bayerischen Rundfunk Frohe Weihnachten!

Warten aufs Christkind - Das Wunschkonzert für Kinder auf BR-Klassik

Der Weihnachtsklassiker "Warten aufs Christkind" darf auch heuer nicht fehlen. Denn vier Stunden lang gibt es Lieblingsmusik – natürlich mit Rätseln und Geschenken. Die "Do Re Mikro"-Telefone sind schon ab 11 Uhr besetzt, um unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 / 80 80 678 die Musikwünsche aller Kinder entgegenzunehmen. Julia Schölzel moderiert. Auch der Weihnachtswichtel Willi ist in der Sendung dabei: Er hat in diesem Jahr bereits seinen ersten freien Tag. Bis gestern war er in der Weihnachtspakete- Packstation mit Sonderschichten und Weihnachtsvorbereitung beschäftigt. Jetzt möchte Willi zur Reise in den Winterwald au rechen. Und erzählt wird auch die besondere Geschichte "Weihnachtsgäste", in vier Teilen von Renus Berbig. In der Erzählung können sich Frieda und Robin nicht richtig auf Weihnachten freuen. Denn diesmal werden sie zum ersten Mal ohne Papa feiern – ihre Eltern haben sich getrennt. Sonst haben sie sich mit Papa um diese Zeit immer die tollsten Weihnachtsdekorationen ausgedacht: Heilig Abend in der Südsee mit Muscheln und Kokosnüssen, oder einen kleinen Weihnachtswald mit fünf Tannenbäumen im Wohnzimmer. Die Kinder malen sich aus, wie traurig es ohne Papa sein wird. Doch dann beschließen sie, die Tradition auch ohne ihn fortzusetzen. BR-KLASSIK zur Sendung Warten aufs Christkind Wir warten aufs Christkind - das ist der Weihnachtsklassiker auf BR-KLASSIK. An Heiligabend verkürzen wir ab 12.00 Uhr vier Stunden lang die Zeit bis zur Bescherung. Natürlich mit Rätseln, Geschenken und viel Lieblingsmusik. [mehr - BR-KLASSIK | zur Sendung: Warten aufs Christkind ]

Die Evergreens - Klassische Film- und Hörgeschenke im Feiertagsprogramm

Fröhliche Weihnacht überall - Carolin Reiber begrüßt in ihrer Weihnachtsstube Semino Rossi, Hansi Hinterseer und viele andere Stars

Carolin Reiber Alle Jahre wieder lädt Carolin Reiber ein und das Warten aufs Christkind wird zum stimmungsvollen Vergnügen. In ihrem festlich geschmückten Kaminzimmer empfängt sie prominente Gäste und präsentiert weihnachtliches Brauchtum. Es singen und musizieren beliebte Interpreten wie Hansi Hinterseer, Semino Rossi, Die Ladiner, Die Amigos, Die Kastelruther Spatzen, Geschwister Hofmann, Sigrid und Marina, Eva Lind, Lena Valaitis, Marc Pircher, Angela Wiedl, Die Grubertaler, Die Edlseer, Hubert von Goisern, Claudia Koreck, der Cor Sasslong, der Tölzer Knabenchor, der Kinderchor Feldkirchen und viele andere. Norbert Rier von den Kastelruther Spatzen und Sopranistin Eva Lind erzählen liebenswerte Familiengeschichten. Extra aus Rom angereist kommt der Abtprimas der Benediktiner, der aus dem Allgäu stammende Notker Wolf, und bringt seine persönliche Weihnachtsbotschaft mit. Michael Harles liest seine liebste Weihnachtsgeschichte, Carolin Reiber nimmt das Friedenslicht aus Bethlehem entgegen. Für kulinarische Genüsse sorgen Sternekoch Alfons Schuhbeck und Konditorin Angelika Schwalber. Der "Kräuterwastl" lüftet Geheimnisse von Kräutern und Gewürzen aus heimischen Ge lden. Zudem gibt es Nussknacker zu bestaunen, und zwei junge Franken zeigen, wie schön Häkeln sein kann – auch für Männer.

O läutet, Glocken, läutet hell! - Große Stimmen romanischer Dome läuten heuer die Christnacht ein

Der Dichter und Philosoph Johann Gottfried Herder hielt das Ohr des Menschen für "die eigentliche Tür zur Seele". So verwundert es nicht, dass der Glockenklang vielen Menschen bis in den Wesensgrund dringt. Ob sie zu Häupten erschallen oder dünn verschollen aus der Ferne rufen, ob sie zur Christmette läuten oder zum Morgenamt, sie tragen dem Lauschenden, als käme ihr Klang nicht aus dem Erz, sondern aus der Zeitlosigkeit, eine unüberhörbare Botschaft zu: "Hoch überm niedern Erdenleben" gibt es eine metaphysische Dimension, die all die eigene Erfahrung übersteigt. Das Wort, Glocken würden Himmel und Erde verbinden, ist oft gefallen. In der Zeit, da sich Philosophen und Theologen intensiv mit den Fragen der Metaphysik und der Transzendenz, der Unsterblichkeit der Seele, dem Absoluten und dem Ewigen im Endlichen auseinandersetzten, wurden auch die gewaltigen, romanischen Dome errichtet. In ihnen sollte sich die Größe Gottes und die Wahrheit des Christentums widerspiegeln. Noch heute, nach tausend Jahren, berühren sie die Menschen – ob gläubig oder nicht – als Zeugnisse des Glaubens und der Kunst und einer Zeit, als sich die Sonne noch um die Erde drehte und alles menschliche Ho en um das Paradies. Für das Weihnachtsläuten hat Georg Impler die mächtigsten Stimmen romanischer Dome des Landes ausgewählt: So werden die Glocken der Dome in Braunschweig, Hildesheim, Speyer, Mainz, Bamberg und Würzburg die Christnacht einläuten. BAYERN 2 zur Sendung Große Stimmen romanischer Dome Glocken läuten die Weihnacht ein BAYERN 1 zur Sendung Große Stimmen romanischer Dome Glocken läuten die Weihnacht ein

Gedanken zur stillen Zeit - Auf der Suche nach dem "göttlichen Kind" in uns

Weihnachten ist ein Fest des ho nungsvollen Neubeginns. Doch erstarren die Feiertage heute oft in Äußerlichkeiten. Völlig anders lautet der Ansatz mittelalterlicher Mystiker aller Konfessionen. Sie rufen in Erinnerung, dass es um eine "Geburt Gottes im Menschen" geht. Weihnachten ist für sie Anstoß zu einer geistigen Entwicklung, in deren Verlauf der Einzelne eine neue Beziehung zu sich selbst und zu einer tieferen Dimension des Lebens findet. Interessante Parallelen ergeben sich zur modernen Psychologie, die ebenfalls das Symbol des "göttlichen Kindes" kennt, das in jeder Seele darauf wartet, entdeckt zu werden. In der Sendung ergeben sich im Gespräch mit Theologen und Psychologen, Künstlern und Historikern zeitgemäße Impulse für die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel.