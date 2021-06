BR-Magazin-Tipp: Bayern Geburtstagsständchen

Wastl sollte einmal das väterliche Friseurgeschäft in Bergen im Chiemgau übernehmen. Doch nach der Lehre folgte er den Spuren des Volksliedsammlers Kiem Pauli und beschäftigte sich mit der Verbreitung und Pflege des überlieferten alpenländischen Volkslieds. Bayerische Singstunden in seiner Heimatgegend waren die ersten erfolgreichen Versuche, es folgten die legendären Singwochen in Südtirol.

Durch Sendungen im Bayerischen Rundfunk entstand in den 60er-Jahren das, was man heute eine Fan-Gemeinde nennen würde. Die Volksmusik-Wunschsendung "A weni kurz, a weni lang" wurde in ganz Bayern begeistert aufgenommen. Die Sendereihe "Baierisches Bilder- und Notenbüchl" wurde bis in die 90er-Jahre bundesweit im Fernsehen ausgestrahlt. Als Herausgeber einer Liederblatt-Sammlung hatte Wastl Fanderl – er war der erste Volksmusikpfleger des Bezirks Oberbayern – einen maßgeblichen Anteil daran, dass in bayerischen Schulen wieder mehr gesungen wurde.