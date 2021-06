BR-Magazin-Tipp: Humor Mehr als die schräge Fränkin

Der fränkische Komödiant Volker Heißmann in "Lebenslinien"? "Das wär’ doch gelacht" heißt der Untertitel dieser Sendung, in der Heißmann von den wichtigen Etappen seines Lebens erzählt, die ihn zu dem haben werden lassen, was er heute ist: ein erfolgreicher Komödiant, Schauspieler, Sänger und Theaterdirektor. Dabei hat er eine Ausbildung als Hotelfachmann absolviert. Doch er machte sein komödiantisches Talent, das er bereits mit fünf Jahren auf der Bühne zeigen konnte, zum Beruf. In einer weiteren Sendung stellt Volker Heißmann – gemeinsam mit seinem Bühnenpartner Martin Rassau – die Highlights aus "Franken sucht den Supernarr" vor. Die beiden Fastnachts-Experten präsentieren die schönsten, witzigsten und skurrilsten Darbietungen der letzten Jahre und kommentieren sie augenzwinkernd und hintersinnig. Am Start sind Komödianten und Musikanten, Tänzer und Akrobaten mit ihren Heldentaten – eben die besten Fastnachts- Talente. Jahr für Jahr hat nämlich das Bayerische Fernsehen sie gesucht, gefunden und in einer großen Talentschau präsentiert und prämiert: Narren und Supernarren, ohne die die fränkische Fastnacht undenkbar wäre.