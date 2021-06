BR-Magazin-Tipp: Aktuelles Vier gewinnt

Die Vier-Länder-Region rund um den Bodensee birgt jede Menge spannender Geschichten. Reporter der fünf öffentlichrechtlichen Sender der Region sind vom 29. August bis zum 2. September gemeinsam unterwegs, um diese Geschichten zu entdecken und in den Mittelpunkt ihres Programms zu rücken. Für das Projekt "4 in einem Boot" berichten BR, SWR, ORF, SRF und Radio Liechtenstein gemeinsam aus Bayern, Baden-Württemberg, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. In fünf Etappen reisen die Reporter um den See, entdecken Kunst- und Naturschätze und schmecken sich durch regionale Spezialitäten.

Dabei arbeitet jeder für jeden: Die Moderatoren und Redakteure treten in allen Programmen auf und sind auf allen Sendern zu hören. Nachhören und nachschauen können die Hörer und Zuschauer alles auf der gemeinsamen Online-Seite von "4 in einem Boot", auf der nicht nur interessante Menschen, sondern auch Ausflugstipps vorgestellt werden. Der Bayerische Rundfunk ist live dabei und berichtet täglich in "Mittags in Schwaben" auf Bayern 1, in BR-Heimat und in der "Abendschau" vom Bodensee.