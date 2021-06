Sternstunden 2016 Wir helfen Kindern

Freitag, der 9. Dezember 2016, ist in diesem Jahr der große Sternstunden-Tag des Bayerischen Rundfunks. Not leidende Kinder stehen im Mittelpunkt der Hörfunkund Fernsehprogramme sowie des Onlineangebots des Bayerischen Rundfunks. Ab 6.00 Uhr berichten die Hörfunkwellen über Aktionen und Hilfsprojekte für bedürftige Kinder und rufen zu Spenden auf. In den Spendenzentralen in München und Nürnberg werden wieder viele Prominente die Anrufe der Spender entgegennehmen. Am Nachmittag steigt das BR Fernsehen mit "Wir in Bayern" und der "Abendschau" ein. Den großen Sternstunden-Tag vollendet am Abend die glanzvolle Gala aus Nürnberg. Sabine Sauer und Volker Heißmann präsentieren die 150-minütige Live- Sendung. Der irische Erfolgsstar Chris de Burgh wird mit einer neuen Nummer auftreten und die als Mama Bavaria berühmte Kabarettistin Luise Kinseher präsentiert Ausschnitte aus ihrem Programm.