BR-Magazin-Tipp: Musik Schlagernacht unterm Sternenzelt

Der Wörthersee in Kärnten war schon in den 50er-Jahren ein beliebtes Urlaubsziel. Damals lieferte der Schlager "Die Rose vom Wörthersee", gesungen von Maria Andergast, den Soundtrack zum Seegefühl. Dieser erklingt nun nicht mehr, aber der See wird dennoch für einen Abend zum Schlagerparadies.

Moderatorin Barbara Schöneberger und der österreichische Kabarettist und Entertainer Alfons Haider präsentieren die Show "Starnacht am Wörthersee". Stars und Newcomer der Musikszene treten an dem Abend auf einer neuen Bühne am Seeufer auf. Dabei sind Sarah Connor, Andreas Bourani, Francine Jordi, Howard Carpendale und Eros Ramazzotti. Auch The Makemakes, die österreichischen Teilnehmer am Eurovision Song Contest, treten in der Show auf. Einen Comeback-Auftritt als Solokünstler gibt Michael Patrick Kelly, der als Kind mit der Kelly Family unterwegs war. Die Sängerin Alexa Feser präsentiert ihre neuen Songs. Die Newcomer-Band Feuerherz will das Publikum mit Boyband-Schlagern begeistern. Julia Buchner aus Österreich hat ebenfalls Schlager im Gepäck. Amüsante Beiträge, humorvolle Moderationen und die Musik machen den Abend zu einem Highlight des TV-Sommers.