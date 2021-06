Volontäre machen Radio Ausnahmezustand am Vormittag

Den "Rollergirls" beim Bodychecken auf Rollschuhen zuschauen, die Stadtverwaltung bei der Suche nach geeigneten Flüchtlingsunterkünften begleiten oder völlig legal in "Orte mit Pforte" hineinschauen – wer im August am Vormittag Bayern 2 einschaltet, erlebt die Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten des Bayerischen Rundfunks in Aktion. Zusammen mit Studierenden der Universität Eichstätt und der Deutschen Journalistenschule gestalten die BR-Volontäre die Sendung "Sommernotizbuch", immer werktags zwischen 10 und 12 Uhr.

Sie begleiten Araberinnen beim Shoppen auf Münchens Nobelmeile, fragen Leute auf der Straße nach deren Sommer-Hit oder schauen zu, wie auf dem Dach des Neuen Museums für Kunst und Design in Nürnberg "Museumshonig" entsteht. "Sommernotizbuch heißt für uns Ausnahmezustand", sagt Notizbuch- Chefin Sybille Giel, "wir können den jungen Kolleginnen und Kollegen Erfahrungen weitergeben, bekommen aber auch viele ungewöhnliche Anregungen zurück. Am Ende sind alle geschafft, aber glücklich". Die Jungjournalisten wählen selbst die Themen aus, recherchieren Gesprächspartner, gestalten die Sendungen und sind als Reporter unterwegs. "Eine einmalige Chance", schwärmt BR-Volontärin Ronja Dittrich. Einmal die Woche melden sich die jungen Journalisten live mit dem Übertragungswagen von Ereignissen im Freistaat – das kann die Minigolf-Europameisterschaft genauso sein wie ein Jugendlager des Technischen Hilfswerks oder ein Festival. In täglich wiederkehrenden Rubriken beleuchten sie aktuelle Entwicklungen in Bayern und der Welt, besuchen interessante Menschen und schauen hinter die Kulissen – zum Beispiel in den Atombunker unter dem Nürnberger Hauptbahnhof, einer der "Orte mit Pforte", die sich für den BR-Nachwuchs auftun. "Für die jungen Medienschaffenden bedeutet das Journalismus unter Realbedingungen, vier Wochen lang – eine tolle Chance, aber auch Stress", sagt Clemens Finzer, Leiter der BR-Ausbildungsredaktion. "Und es bedeutet Riesenspaß" – ergänzen die Volontäre!