Wir verabschieden uns Rückschau ...

Die letzte Ausgabe des BR-Magazins ist vollbracht! Damit gehen fünf aufregende Jahre zu Ende, in denen wir – die Mitarbeiterinnen der Textredaktion, Grafik und Bildredaktion – Sie stets an dieser Stelle über das Programm des BR auf dem neuesten Stand gehalten haben. Nur dank der Unterstützung vieler Kolleginnen und Kollegen im Haus konnte das gelingen. Sie haben uns mit vielen Hinweisen und Informationen versorgt, auf ihre Arbeit und Projekte sowie Geschichten und Veranstaltungen im BR aufmerksam gemacht. So konnten wir uns auf die Spur machen, auf besondere Sendungen hinweisen und für Sie spannende Titelgeschichten schreiben. Das Ziel unseres Magazins war es, Ihnen die besonderen Highlights des BR-Programms vorzustellen, hinter die Kulissen des Bayerischen Rundfunks zu blicken, Hintergründe zu erklären und aufzuzeigen, dass es vieler besonderer Menschen mit Wissen, Herz und Leidenschaft bedarf, um diese Programmvielfalt in Radio, Fernsehen und im Internet zu bieten.