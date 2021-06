BR-Magazin-Tipp: Musik Reggae, Salsa und so

Eine "Frontfrau" in der Männerdomäne des "Reggae"? Das ist eher die Ausnahme. Doch die auf den Kapverden geborene Sängerin Mo’Kalamity kannte keine Berührungsängste, als sie 2004 ihre eigene Band "The Wizards" gründete. Schon früh zeigte sich Mo’Kalamity angezogen von karibischen und afro-amerikanischen Klängen und trägt sie 2016 in den Eröffnungsabend des Bardentreffens hinein. "Sounds of Islands" lautet das Motto des Festivals, das Bayern 2 auch heuer in drei Folgen mit Interview- und Konzertausschnitten abbildet. "Radiomitschnitt" schaltet live an drei Sonntagen in die Konzerte ein: am ersten Sonntag in die von "La 33", die Band aus Bogota ist eine Größe in der internationalen Salsa-Welt, und von der sardischen Sängerin Franca Masu. Zu hören sind die Songs von Funny van Danen und die Band "Monsieur Doumani", die tief in der Folklore ihrer Heimat Zypern verwurzelt ist, sowie die Architektin OUM. Sie bringt marokkanische Gnawa-Rhythmen in Balance mit Jazz-, Pop-, Soul- und Funk-Klängen nach Franken.