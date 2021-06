Programmhighlights 2017 Vorschau

Live im Hörfunk

Filme, Krimis und Serien

Dominik Graf entspinnt in seinem neuen Film „Am Abend aller Tage“ ein Drama um Kunst und Liebe: Ein junger Mann (Friedrich Mücke) soll ein verschollen geglaubtes Gemälde aufspüren und gerät dabei in einen Strudel, in dem sich Liebe, Schuld und Hingabe zur Kunst lebensgefährlich vermischen (Ausstrahlung im Frühjahr im Ersten). Der erste München-Tatort 2017 erzählt die Geschichte von „Die Wahrheit“ weiter. Der Alptraum für Batic und Leitmayr setzt sich fort und endet in einem Schreckensszenario, in dem es um ihre berufliche Existenz, ihre Freundschaft und ihr Leben geht (Ausstrahlung im Frühjahr im Ersten). Der neue Franken-Tatort zeigt gesellschaftspolitisch Flagge: Das Ermittlerteam um Paula Ringelhahn und Felix Voss (Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs) hat es mit einem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Bamberg zu tun (Ausstrahlung im Frühjahr im Ersten). Mit gleich zwei Fällen stellt sich der neue Kommissar Pascha im Frühjahr im Ersten vor. Den türkisch-bayerischen Leiter des Sonderdezernats „Migra“ („Ihr seids die Spezialisten für alles Tote, was nicht hiesig ist“) beschäftigt zum Einstand ein junger Türke, der tot in der Isar liegt, in seine Brust das arabische Wort für „Teufel“ gestanzt. Die Krimis basieren auf der erfolgreichen Buchreihe von Su Turhan. Willkommen in Hindafing (AT) heißt es im März im BR Fernsehen. Die neue Heimatserie erzählt von dem fiktiven Ort „Hindafing“ und den Versuchen des Bürgermeisters Alfons Zischl (Maximilian Brückner), zusammen mit Biometzger Sepp Goldhammer (Andreas Giebel) der Gemeinde ein frisches Image zu verpassen. Doch dann sollen Flüchtlinge einziehen – und Zischl dafür Zugriff auf Schwarzkonten erhalten.