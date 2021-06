BR-Magazin-Tipp: Wissen Seine Leidenschaft gilt den Wüsten

Die Erde ist ein Wüstenplanet. Nahezu die Hälfte der Landoberfläche wird von heißen und kalten Wüsten eingenommen. Ihre grandiosen Landschaften und die extremen Klimaverhältnisse wie Hitze und Trockenheit, Kälte und Dunkelheit machen die Faszination dieser Extremzonen aus. Mehr als fünf Jahre lang war der Fotograf und Autor Michael Martin mit verschiedenen Teams weltweit unterwegs, um die Landschaften und Lebensräume der Wüsten und Polarregionen der Erde zu erkunden. Auf insgesamt 40 für dieses Projekt, in den Jahren 2010 bis 2015, durchgeführten Reisen durchquerte er Eis- und Trockenwüsten: mit dem Motorrad, mit Hundeschlitten, auf Kamelen, mit dem Helikopter oder auf Skiern.

Michael Martin, geboren 1963 in München, ist Fotograf und Geograf. Seit 30 Jahren berichtet er über seine Reisen in die Wüsten der Erde und wurde zum weltweit renommiertesten Wüstenfotografen. Er veröffentlichte 30 Bildbände und Bücher, hielt fast 2.000 Vorträge und produzierte mehrere Fernsehfilme. Seine Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zuletzt erhielt er den Gregor International Calendar Award und den ITB Book Award für sein Lebenswerk. ARD-alpha zeigt die ersten zwei Teile der 16-teilige Doku-Reihe "Michael Martin – Planet Wüste" und anschließend ein Gespräch mit dem Fotografen in "alpha-Forum".