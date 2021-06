BR-Magazin-Tipp: Sendungsübersicht Pfingstfest

Vom bekannten Kötztinger Pfingstritt bis zum Volksmusik-Spektakel in Regen – "Landgasthäuser" im Bayerischen Fernsehen zeigt spannende und traditionelle Bräuche und besondere Feste rund um das Pfingstfest. Gefeiert wird von den Gläubigen die Entsendung des Heiligen Geistes. Die Sendung "Bayern 2 – an Pfingsten" nimmt den Hörer mit auf eine Suche durch die Epochen und Kulturen. Zu Wort kommen Theologen unterschiedlicher Religionen, Ordensleute und Philosophen, Historiker und Naturwissenschaftler. Der Begriff "Geist" ist vielfältig und schillernd: Von Fall zu Fall beschreibt er ein kleines Gespenst, die menschliche Vernunft oder eine göttliche Macht. Letztere wird als "Heiliger Geist" in der christlichen Kunst durch eine Taube, Lichtstrahlen oder Flammen versinnbildlicht. Doch die traditionellen Symbole haben ihre Aussagekraft weitgehend verloren. Moderne Theologen suchen nach neuen Formulierungen. Bayern 1 überträgt den katholischen Gottesdienst, das Hochamt, am Pfingstsonntag live aus der berühmten Wallfahrtskirche in Steingaden. Die Liturgie in der Wieskirche, die seit 1983 Unesco-Welterbestätte ist, feiert Monsignore Gottfried Fellner. Den evangelischen Gottesdienst senden das Bayerische Fernsehen und Bayern 1 live am Pfingstmontag vom Hesselberg.