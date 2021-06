BR-Magazin-Tipp: Kultur Moderne Klassiker

Der Maler Paul Klee hat entscheidende Jahre seines Lebens in München verbracht. Hier studierte er, tauchte in die Schwabinger Bohème mit ihren rauschenden Festen ein, hier fand er seine Frau Lily, eine Pianistin, hier kam der einzige Sohn Felix zur Welt. In der Ainmillerstraße lernte er 1911 Wassily Kandinsky kennen, der nur ein paar Häuser weiter wohnte. Die Freundschaft zwischen den beiden Künstlern, die als Gründungsväter der "Klassischen Moderne" gelten, setzte sich am Bauhaus erst in Weimar, dann in Dessau fort, wo sie beide als Lehrer tätig waren.