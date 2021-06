Ostern Das Osterprogramm im Bayerischen Rundfunk

Bayerisches Fernsehen

Sonntag, 29.3.2015, 9.30 Uhr Live aus Rom: Palmsonntag auf dem Petersplatz, 135 Min.

Sonntag, 29.3.2015,11.45 Uhr Zeit und Ewigkeit: Gedanken zur Kar- und Osterwoche von Abt Hermann Josef Kugler, 15 Min.

Freitag, 3.4.2015, 21.10 Uhr Papst Franziskus betet den Kreuzweg. Live aus dem Kolosseum, 90 Min.

Samstag, 4.4.2015, 20.15 Uhr Katholische Osternacht. Übertragung aus der Klosterkirche Roggenburg, 135 Min.

Sonntag, 5.4.2015 10.10 Uhr Ostern in Rom: Gottesdienst mit Papst Franziskus und Segen „Urbi et Orbi“, 135 Min.



Bayern 2

Mittwoch, 1.4.2015, 9.05 Uhr radioWissen: Gedanken zur Karwoche, 55 Min.

Freitag, 3.4.2015, 8.05 Uhr Katholische Welt: Papst Franziskus und das Wesen des Menschen, 25 Min.



Bayern 1

Freitag, 3.4.2015, 10.00 Uhr Evangelischer Gottesdienst zum Karfreitag, 60 Min

Samstag, 4.4.2015, 21.05 Uhr Katholische Feier zur Osternacht. Live aus der Stadtpfarrkirche Maria vom Rosenkranz in Gerolshofen, 115 Min.

Sonntag, 5.4.2015, 10.00 Uhr Evangelischer Gottesdienst zu Ostern live aus der Kirche St. Mang in Kempten, 60 Min



Das Erste

Montag, 6.4.2015, 10.00 Uhr Evangelischer Gottesdienst zum Ostermontag, Übertragung aus Gräfenberg, 60 Min.