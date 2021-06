BR-Magazin-Tipp: Kultur Genie und Megalomane

Er war ein Wunderkind: Mit zehn Jahren brachte der junge Orson Welles "Dr. Jekyll and Mr. Hyde" auf die Bühne. Er produzierte das Stück nicht nur, er schrieb auch das Bühnenbuch und spielte sämtliche Rollen. Orson Welles, der Universalkünstler, setzte als Autor, Regisseur und Schauspieler Maßstäbe. Sein Meisterwerk "Citizen Kane" gilt vielen als bester Film aller Zeiten. Unvergessen auch sein fiktives Radiohörspiel "Krieg der Welten", das so realistisch klang, dass viele US-Bürger tatsächlich an eine Invasion von Außerirdischen glaubten, oder seine zwiespältige Rolle als Harry Lime im Nachkriegsthriller "Der dritte Mann".