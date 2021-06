BR-Magazin-Tipp: Jugend Die Meister des Discosounds

Disco steht im Mittelpunkt der neuen Sendung des Bayerischen Fernsehens: Fritz Egner, Bayern 3-Moderator, und Puls-Moderatorin Christina Wolf zeigen in "Now & Then", wie in den 70er-Jahren die neue Jugendbewegung das Nachtleben eroberte, ein neuer musikalischer Soundtrack entstand, und die ersten Discos ihre Türen öffneten.