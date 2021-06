Neue Staffel: Hammer & Sichl Das Leben feiern

Die Kamera schwenkt über das Siegestor Richtung Ludwigstraße und Theatinerkirche, die gelb in der Sonne leuchtet. Fahrradfahrer schlängeln sich durch den dichten Verkehr in der Schellingstraße. Die Isar rauscht grün und träge an der Museumsinsel vorbei. Unter den Bildern klimpert eine gutgelaunte, entspannte Melodie. Was beginnt wie ein Werbespot des Münchner Tourismusamtes ist der Vorspann der Serie "Hammer & Sichl", deren zweite Staffel am 12. Juni im Bayerischen Fernsehen startet. Neben Wolfgang Fierek als Toni Sichl und Tim Wilde als Jens Hammer in einer weiteren Hauptrolle: die bayerische Landeshauptstadt. "Das ist München: Beine bis zum Hals", so beschreibt Toni Sichl in der Serie seine Heimat. Hier ist er zu Hause, kennt die Menschen und ihre Eigenheiten. Und hier trifft er auf Jens Hammer, der aus einer ganz anderen Welt kommt.

Was bisher geschah

Toni (Wolfgang Fierek, rechts) und Jens (Tim Wilde, Mitte) treffen vor dem Baureferat auf Rigips-Karli (Andreas Hoppe) Heizungsinstallateur Jens Hammer ist von Stralsund nach München gezogen, er möchte sich mit einem Allround-Handwerksbetrieb selbstständig machen. Sein selbstbewusstes Motto: "Was ich nicht kann, können Sie nicht gebrauchen." Dann trifft er in einem Seminar des Arbeitsamts auf Toni Sichl, und die beiden tun sich, in Hammers Fall mit einigem Widerwillen, zusammen. Dass das zu Problemen führt, offenbart sich schnell, schließlich sind Sichl und "sein Ossi", wie er Jens Hammer nennt, so unterschiedlich, wie zwei Menschen nur sein können. Jens Hammer ist ein strebsamer und verlässlicher Kerl, der sich beweisen will und zumindest weiß, wo bei einem Schraubenzieher vorne und hinten ist. Toni Sichl sitzt lieber, wie es sich für einen Bilderbuch-Münchner gehört, bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas Schampus in seinem Schwabinger Stammcafé, als ernsthafter Arbeit nachzugehen. Dank kleinerer, harmloser Gaunereien und vor allem dank seines vorzüglichen "Networkings" kommt er über die Runden. Vor allem bei seinen weiblichen Bekannten hat er mit seiner charmanten Art immer wieder durchschlagenden Erfolg. Trotz aller Unterschiede nehmen Hammer und Sichl also den Betrieb auf – mehr oder weniger zumindest, denn bald kommt es zu allerlei Katastrophen. Gegen Ende der ersten Staffel scheint die Zusammenarbeit der beiden ungleichen Partner vor dem Aus zu stehen. An diesem Punkt beginnen nun die neuen Folgen.

Fierek in einer Paraderolle