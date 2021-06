BR-Magazin-Tipp: Musik Jauchzet, frohlocket!

Bayern 3 gibt an Heiligabend ab 5 Uhr morgens Inspirationen für Last-Minute- Weihnachtsgeschenke, danach warten die Moderatoren Jerry Gstoettner und Jasmin Leuxner gemeinsam mit den Hörern aufs Christkind. Wetten, dass sie auch "Driving Home For Christmas" von Chris Rea spielen? Um 15 Uhr übernehmen Sascha Seelemann und Claus Kruesken das Mikrofon für die popmusikalische Bescherung. Der "Zündfunk" legt in einem zweistündigen Musikmix Popgeschenke unter den Weihnachtsbaum. Auch Bayern 1 setzt am Nachmittag des Heiligen Abends auf einen weihnachtlichen Popmix, ab 16 Uhr folgt dann festliche traditionelle Musik. Stefan Frühbeis präsentiert ab 19.15 Uhr festliche Volksmusik (zeitgleich auf BR Heimat). Die Abende der Weihnachtsfeiertage gestaltet Bayern 1 popklassisch mit einem Mitschnitt des "Night of the Proms"-Konzerts und einem Best of der Bayern 1-Konzerte 2015.