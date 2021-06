BR-Magazin-Tipp: Musik Nordlichter

Wer ist eigentlich dieser Carl Nielsen, von dem derzeit alle reden? Der dänische Komponist, der allzu lange in den hinteren Reihen der Musikgeschichte stand, wird anlässlich seines 150. Geburtstags wieder ins Rampenlicht gerückt – und das nicht nur in Dänemark. BR-Klassik würdigt den Komponisten, der vor allem mit seinen Symphonien Maßstäbe gesetzt hat, im aktuellen Programm und lässt im Juni noch einiges anderes an Nordischem durch die Sendungen klingen.

Nielsens Oper "Saul und David" ist am 6. Juni als Mitschnitt einer brandaktuellen Aufführung aus der Königlichen Oper in Kopenhagen zu hören. Das vieraktige Werk von 1902 greift einen alttestamentarischen Stoff auf und bietet dabei eine psychologisch ausgefeilte Charakterdarstellung. Imposant sind vor allem die Chorszenen, aber auch durch seine Orchesterbehandlung überzeugt Nielsen, etwa mit tonmalerischen Aspekten. Der Konzertabend am 8. Juni setzt Nielsens Kammermusik in Szene – zu hören sind Aufnahmen mit dem Danish String Quartet. Das Festkonzert des Danish National Symphony Orchestra zu Nielsens Geburtstag wird am 9. Juni live aus Kopenhagen übertragen. Live aus dem Herkulessaal ist am 12. Juni Nielsens Symphonie Nr. 5 zu hören. Mit ihren harmonischen Härten und perkussiven Attacken reflektiert sie das Schockerlebnis des Ersten Weltkriegs, dem erst am Ende trotziger Optimismus entgegengesetzt wird. Dirigent Herbert Blomstedt stellt diesem kühnen Meisterwerk die gleichfalls eher selten gespielte vierte Symphonie von Beethoven voran, die ihrerseits als Inbegriff klassischer Ausgewogenheit gilt.