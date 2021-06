Flüchtlingsbotschaften Flüchtlinge machen Radio

Ein Sommerabend in München. In der Kammer 2 der Münchner Kammerspiele wuseln beim "Welcome Café" für Flüchtlinge Deutsche und Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen durcheinander und versuchen sich an einem Gemeinschaftstanz. Gleich um die Ecke, in der Vorhalle, hat sich ein buntes Grüppchen zusammengefunden: Junge Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und Somalia sitzen hier zusammen mit Radiomachern von Bayern 2 und diskutieren über die nächste Ausgabe ihrer Sendung "Messages of Refugees – Flüchtlingsbotschaften". Seit August 2015 arbeiten der "Zündfunk", die BR-Bildungsprojekte und die Heilpädagogisch-psychotherapeutische Kinder- und Jugendhilfe (HPKJ) zusammen mit jungen Geflüchteten an dem Projekt.