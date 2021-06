BR-Magazin-Tipp: Leben Ein Oberst in eigener Mission

Als sein jüngster Sohn mit drei Jahren an Tropenfieber stirbt und 2002 deutsche Soldaten in Afghanistan einmarschieren, setzt Reinhard Erös alles auf eine Karte: Er quittiert seinen Dienst bei der Bundeswehr und gründet eine Hilfsorganisation, die Kindern in Afghanistan neue Lebenswege eröffnet. Seine Kinderhilfe "Trutz-Erös-Stiftung" ist nach dem jüngsten Sohn benannt.