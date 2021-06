BR-Magazin-Tipp: Bayern Geburtshelfer Bayerns

Doch das größere Territorium und die fortschrittliche Verfassung sind nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite: Bayern leidet enorm unter den napoleonischen Kriegen. Über 30.000 bayerische Soldaten sterben beim Russlandfeldzug – die meisten nicht in Schlachten, sondern an Krankheit und Erschöpfung. Zum Auftakt der Landesausstellung macht die „Bayernchronik“ Station in Ingolstadt und sendet live (am 2. Mai) aus dem Neuen Schloss. Das Reporterteam sammelt Eindrücke der Besucher und spricht mit Historikern über das Erbe Napoleons in Bayern.