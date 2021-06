BR-Magazin-Tipp: Wissen Das verschollene Bild

Rückblick: Am Morgen nach der Reichspogromnacht 1938 wird in München der jüdische Kaufmann Jakob Engelberg von der Gestapo ins KZ Dachau verschleppt. Seine Frau tauscht das Bild gegen ein Visum für die Schweiz. Damit erreicht sie die Entlassung ihres Mannes, und sie fliehen über die Schweiz in die USA. Was aber wurde aus dem lebensrettenden Bild? Wo ist es heute? Diese Geschichte bildet den Ausgangspunkt für das bislang beispiellose journalistische Experiment "#Kunstjagd".