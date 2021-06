BR-Magazin-Tipp: Leben Magisches Kenia

Zum Beispiel geht es um eine schwäbische Familie, die nach einem Urlaub in Kenia beschließt, dort zu bleiben und ein Waisenhaus aufzubauen (15.10 Uhr). Oder um Schwester Luise, eine Dominikaner- Nonne, die seit 1956 in Afrika lebt und sich um die Betreuung und Ausbildung kenianischer Kinder kümmert (16.00 Uhr). Auch "eure königliche Hoheit" hilft in Kenia: Prinz Ludwig von Bayern unterstützt eine Schule, in der Kinder aus zwei verfeindeten Nomadenstämmen zusammen unterrichtet werden. Spielen, lachen, lernen und so die Todfeindschaft der Stämme überwinden, das ist das Programm der "Queen of Peace Schule". Die Doku "Ein Prinz auf Friedensmission" (18.45 Uhr) stellt das Projekt vor.