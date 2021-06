Mit dem Bayerischen Rundfunk ins neue Jahr Prosit Neujahr!

Der Blick zurück: Satirische Anmerkungen zum Jahr 2014 mit den Stefans, Django Asül und anderen

Höchstleistungen: Die Sport-Jahresrückblicke zu Olympia und Fußball

Olympia am Schwarzen Meer, die ersten Spiele in einer subtropischen Stadt. Russland hat trotz kontroverser Diskussionen bewiesen, dass es olympische Spiele perfekt organisieren kann. Im olympischen Rückblick stehen die sportlichen und emotionalen Höhepunkte im Mittelpunkt: die Highlights aus 740 Stunden Berichterstattung aus Sotschi, zusammengefasst in 45 Minuten in einem von drei Sport-Jahresrückblicken. Die beiden anderen widmen sich den Fußball-Großereignissen des Jahres: der Weltmeisterschaft in Brasilien und der Frage, wie viel Fußball-Meisterlichkeit in Bayern steckt, und damit sind nicht nur die Spieler des Rekordmeisters und DFB-Pokalsiegers FC Bayern München gemeint. BR Fernsehen zur Sendung Wie viel Weltmeister steckt in Bayern? Sport '14

BR Fernsehen zur Sendung Olympische Winterspiele in Sotschi Sport '14

BR Fernsehen zur Sendung Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien Sport '14

Tanz ins neue Jahr: Jazz, Hits, Salonorchester, Stimmungsmusik: Der Sound zum Jahreswechsel

Was ist das letzte Lied, das im Jahr 2014 auf Bayern 3 erklingt? „The Final Countdown“ von der Band Europe natürlich! Schon in den Stunden davor sorgt Moderator Alex Lauder sechs Stunden lang für den passenden Partymusik-Mix. Um 1.00 Uhr löst Julia Liebing ihn am Mikrofon ab und macht dann durch bis 6.00 Uhr früh. Auch auf ARD-alpha wird durchgemacht – mit der beliebten Jazznacht zur Jahreswende. Von 20.15 Uhr bis 5.50 Uhr sind die besten Auftritte von der Internationalen Jazzwoche Burghausen und andere Jazzhighlights des Jahres zu sehen. Mit dabei sind u. a. Jamie Cullum, Cassandra Wilson, Slavic Soul Party, Terri Lyne Carrington oder Marcus Miller.

Eine ganz besondere Klangfarbe wählt Bayern Plus am Silvesterabend: Hier spielt beschwingte Salonmusik von Tanzkapellen und Salonorchestern, die den Sound der Tanzkapellen des 19. Jahrhunderts pflegen – etwa das bayerische Salonorchester Karl Edelmann.

Prosit 2015! Ins Neue Jahr schunkeln