BR-Magazin-Tipp: Humor "Sie Heuochse!"

Wiedersehen mit einem Publikumsliebling: Das BR Fernsehen sendet an einem Abend drei Filmklassiker mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle. Er beginnt mit der Komödie "Das schwarze Schaf", in der Rühmann als Amateurdetektiv Pater Brown seine Kirchen-Karriere aufs Spiel setzt. In "Der brave Soldat Schwejk" gibt Rühmann einen Schelm, der sich durch den Ersten Weltkrieg mogelt.