Neue Heimatsound-CD Lederhosen mit Flip-Flops

Am 5. Juni erscheint die neue CD "Heimatsound – Volume 2" in Zusammenarbeit mit Sony Music. Das Doppel-Album ist vollgepackt mit Musik von bekannten und neuen Vertretern des Genres. Die Auswahl war schwierig, erzählt Claus Kruesken von der Bayern 2-Musikredaktion: "Die Heimatsoundszene ist frisch, lebendig, voller überraschender Ideen, von denen wir möglichst viele verschiedene auf unserer CD unterbringen wollten. Neben reichlich Entdeckungen sind auch wieder einige Legenden dabei, die ,alten‘ Helden, die schon lange vor der neuen Heimatsound- Welle dieses Genre eigentlich erfunden haben." Die Track-Liste liest sich wie das Who’s Who der jungen und jung gebliebenen Künstler aus dem Alpenraum. Letztere, unter anderen vertreten durch Wolfgang Ambros, Falco, Konstantin Wecker, Haindling oder Hubert von Goisern ("Schnaps" aus seinem brandneuen Album "Federn"). Die mit Gold ausgezeichnete Bernerin Steff la Cheffe demonstriert, wie sich schweizer Mundart-Rap mit afrikanischen Klängen kombinieren lässt. Balkaneskes von Gankino Circus steht im Wechsel mit Kuba-Fränkischem von Los Dos Y Compañeros. Besonders freuen sich die Mitglieder der Gruppen Hundling und Paul Istance and The Magic Mumble Jumble, die als Sieger beim zweiten Heimatsound- Wettbewerb des Bayerischen Rundfunks die Poleposition einnahmen.