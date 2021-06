Heimatsound-Festival The Sound of Heimat

"Huaba hoasta da Buagamoasda, d Bappm so weit offn wia a Zuagroasda." "I’m gonna spazier in a minefield." "Letzte Nocht woa a schware Partie fia mi." Sprachverwirrung in Babylon? Nein, Partytime in Bayern! Beziehungsweise Österreich. So klingt der Heimatsound von heute – sprachlich vielfältig und musikalisch experimentierfreudig. Vom partytauglichen Tuba-Rap von Dicht & Ergreifend über Pollyesters coolen Elektro-Wave-Disco-Punk bis zum ironischen Mundart-Austropop von Seiler und Speer – die Bandbreite der musikalischen Genres, Instrumentierungen und Stilmixe im Alpenland und am Alpenrand ist so variantenreich und lebendig wie nie. Der Bayerische Rundfunk featured das Treiben der heimischen Musikszene seit 2011 im Fernsehen ("Heimatsound" und "Heimatsound Concerts") und im Radio ("Bayern 2-Heimatsound"), mit CD-Veröffentlichungen, einem Band-Wettbewerb und einer eigenen Homepage (br.de/heimatsound).