BR-Magazin The Face

In der Comedy-Talkshow "Habe die Ehre" werden nicht-bayerische Prominente auf ihre Bayerntauglichkeit getestet: Diesmal ist es Antoine Monot Jr. Sein Name ist eher unbekannt, doch sein Gesicht kennen viele: Er verkörpert die Werbe-Figur "Tech-Nick". Filmfans kennen den Deutsch-Schweizer auch aus Kino- und Fernsehproduktionen.

Direkt an der bayerischen Grenze aufgewachsen, sehnte sich Monot von jeher in den Freistaat. Nun hat er endlich die Chance, eingebürgert zu werden. Nur Wolfgang Krebs alias Edmund Stoiber muss den Neu-Bayern noch abnicken.

Monot stammt aus einer echten Künstler-Familie – sein Vater ist Dirigent, seine Mutter Schauspielerin. Bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr besucht er ein Internat bei Fulda. Später zieht er nach Frankfurt und in die Schweiz. In Zürich studiert Monot an der Schauspielakademie und beginnt eine Karriere als Theater- und Filmschauspieler. Filme wie "Das Experiment" und "Der Wixxer" machen ihn einem breiten Publikum bekannt. Doch seine Popularität als "Tech-Nick" toppt alles. Neben der Schauspielerei betätigt sich Antoine Monot als Produzent und leistet Lobbyarbeit für Schauspieler und Filmschaffende.