Thomas Gottschalk bei Bayern 1 Er ist wieder da!

Gottschalk live aus München

Dass die Sendung parallel zum "Tatort" im Ersten läuft, kommentierte Gottschalk gewohnt lässig: "In meiner Veranstaltung wird es dafür garantiert wenige Leichen geben. Und jemand, der dem Tode aus dem Weg gehen will, ist bei mir sozusagen gut aufgehoben." Für ihn war klar: Wenn er überhaupt wieder Radio macht, "dann nur beim BR". Musikalisch werde er sich dabei vor allem im Classic-Rock-Bereich bewegen: "Was ich am Sonntagabend treiben werde, weiß ich noch nicht ganz genau, aber der erste Titel steht schon fest: Golden Earring mit ‚Back Home‘." Zudem möchte er Songs von Sting, Phil Collins, Eric Clapton, David Bowie, Talking Heads, Rolling Stones und vielen mehr spielen: "Musik, von der ich glaube, sie ist es wert, noch gespielt zu werden. Eine Oldies-Sendung wird es aber nicht, weil ja nicht alle aufgehört haben, Musik zu machen", betont Gottschalk, der für diese Live-Sendungen extra aus Malibu anreisen wird. Die Sendung vorab aufzuzeichnen kam für ihn nicht in Frage: "Ich glaube nicht daran, dass ich am Donnerstagnachmittag in Malibu etwas fühlen kann, was am Sonntagabend in München noch funktioniert. Das geht bei mir nicht." Nach dem Motto "Life is live" wird er also pendeln, was für ihn kein Problem sei. "Ich bin ja noch jung und knusprig und kann mir Business leisten", scherzt er und fügt in Bezug auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump hinzu: "Blonde Männer mit Scheißfrisuren müssen nicht immer das Ende bedeuten."