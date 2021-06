Frankfurter Buchmesse Bücher der Welt – Welt der Bücher

Perlen entdecken in der schier unendlichen Flut an Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt, Lust aufs Lesen machen und Trends kritisch beleuchten – dafür stehen die Kultursendungen und Lesungen des Bayerischen Rundfunks. Rund um die Frankfurter Buchmesse, dem alljährlichen Höhepunkt der internationalen Buchbranche, geben unter anderem "Diwan", "kulturWelt" und "Südlicht" Einblicke in neue Trends, Highlights und Hintergründe. Dem diesjährigen Ehrengast, Flandern und den Niederlanden, widmet Literaturredakteurin Cornelia Zetzsche einen Schwerpunkt in "radioTexte – Das offene Buch" und in "radioThema" auf Bayern 2.

"Ein Land vom Lesesessel aus über seine Literaturen kennenzulernen, ist eine angenehme Reise. Man erfährt durch die Autoren – neben den Geschichten, die sie erzählen – viel über die Länder", sagt Cornelia Zetzsche. Einen interessanten Querschnitt durch die niederländischsprachige Literatur gibt sie in der fünfteiligen Lesereihe der "radioTexte – Das offene Buch". Nach Hugo Claus’ historischem Roman "Der Kummer von Belgien", Willem Frederik Hermans "Die Dunkelkammer des Damokles" und Yves Petrys Kannibalismus- Roman "In Paradisum" geht es ab dem 9. Oktober weiter mit "Schlaflose Nacht" von Margriet de Moor, einem "leisen Kammerspiel" über eine junge Witwe, und "Samir, genannt Sam", dem autobiografischen Debütroman von Mano Bouzamour. Der Niederländer mit marokkanischen Wurzeln erzählt witzig und authentisch vom Leben jugendlicher Migrantenkinder in Amsterdam. Die Texte kann man auch live und mit Musikbegleitung bei den Afterwork-Lesungen im Münchner Literaturhaus erleben (11. und 18. Oktober) oder als Podcast auf br.de/radiotexte nachhören.

Margriet de Moor (Coverfoto) ist eine der erfolgreichsten niederländischen Autorinnen der Gegenwart. Cornelia Zetzsche hat sie für "radioThema" in Amsterdam besucht. "Sie ist großartig und sehr vielseitig. Sie war Pianistin und Sängerin. Das hört man ihren Texten an, sie sind sehr musikalisch." Cornelia Zetzsche und Katharina Borchardt schlagen in "radio-Thema" und "Diwan" einen spannenden Bogen von der niederländischen Kolonialgeschichte über die beiden Weltkriege bis zu Flüchtlingsgeschichten der Gegenwart. Neben Margriet de Moor kommen auch Geert Mak, der große "Alltagsarchäologe", und viele andere zu Wort.

Moderator Knut Cordsen ist direkt auf der Messe unterwegs und berichtet in der "kulturWelt" unter anderem über die Eröffnung und den oder die Gewinner/in des Deutschen Buchpreises. In "Sozusagen!" spricht er mit Friedrich Denk über den Frankfurter Orthographie-Preis, der dieses Jahr zum ersten Mal verliehen wird. Gemeinsam mit Niels Beintker bittet er Katja Lange-Müller, Teresa Präauer, den Historiker Timothy Garton Ash und den Niederländer Arnon Grünberg zu einer Gesprächsrunde auf den "Diwan" (22. Oktober, 14.05 Uhr). "Bayern 2 extra" sendet am 21. Oktober fast vier Stunden lang live von der Frankfurter Buchmesse die "ARDRadionacht der Bücher" mit Gesprächen, Lesungen und Musik. Neben Carolin Emcke, Wolf Biermann, Cees Nooteboom und vielen anderen ist auch Tatort-Kommissar Miroslav Nemec mit seinem Krimidebüt "Die Toten von der Falkneralm" zu Gast.