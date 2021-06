BR-Magazin-Tipp: Kultur und Unterhaltung Hörfassung

Rund 15 Jahre lang schrieb Frank Witzel an seinem kunstvoll gewebten Roman „Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969“, den der BR als ca. 100-minütiges Hörspiel produziert hat. Eine Herausforderung, für den mehr als 800 Seiten starken Text eine verdichtete akustische Erzählform zu finden. In Gesprächen wird am Freitagabend der Autor, Zeichner und Musiker Frank Witzel porträtiert, es werden Entstehungsprozess und Produktion der Hörspielfassung dokumentiert.

Am Samstagnachmittag wird das Hörspiel gesendet: Gudrun Ensslin, eine Indianersquaw aus braunem Plastik, und Andreas Baader, ein Ritter in schwarzglänzender Rüstung – so vermischen sich im Kopf des

13-jährigen namenlosen Erzählers in Frank Witzels Roman die politischen Verwerfungen in der BRD des Jahres 1969 mit seinen kindlich-spielerischen Fantasien. Das Jugendzimmer wird zum Echoraum der Geschichte, und der hier ausgetragene Aufstand gegen Familie, Staat und Kirche ist nicht minder real als die von der RAF geträumte Revolution auf den Straßen.